Ecco i foodscape, paesaggi da favola che fanno venire l'acquolina in bocca

L'artista Carl Warner usa salumi, formaggi, dolci e perfino le meno appetitose verdure per creare meravigliose ambientazioni che farebbero invidia alla casetta di marzapane di Hansel e Gretel e la gioia dei due golosi fratellini. Un'occasione per osservare prodotti della nostra quotidianità da un punto di vista originale. Il risultato: paesaggi da favola che tolgono il fiato e... fanno venire l'acquolina in bocca.