Ecco come ci si sente davvero a bordo di una moto da corsa

Sarà capitato almeno una volta ai tantissimi appassionati del motorsport e non solo di chiedersi come ci si sente a girare in pista con una moto da corsa, sfiorando velocità altissime e accarezzando i cordoli con pieghe da brividi. Ebbene Niccolò Canepa, laureatosi lo scorso weekend nuovo campione del mondo Endurance, ha deciso di portare in pista tutti i suoi follower di Instagram, pubblicando un video che mostra un giro di pista a Suzuka, in Giappone, dal punto di vista del pilota. Canepa ha infatti fissato una GoPro sul suo casco prima di salire a bordo della Yamaha e far provare ai suoi fan le sensazioni di una vera gara motociclistica.