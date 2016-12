E' un artista americano l'autore delle immagini che illustrano lo spazio

Le nuvole di Venere, il tramonto su Marte, le eruzioni su Io: immagini del nostro sistema solare che ormai, grazie al lavoro delle sonde della Nasa e dell'Esa, siamo abituati a vedere. Così abituati da non accorgerci che, in realtà, le immagini che guardiamo non sono fotografie reali ma, molto spesso, rielaborazioni artistiche. Come quelle di Michael Benson, artista newyorchese che miscela arte e scienza per creare panorami spaziali mozzafiato.