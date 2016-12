E' tutta di plastica la nuova moda di Taiwan: selfie-mania con i sacchetti tra i teen-ager

E' il sacchetto di plastica il nuovo look supertrendy tra i teenager di Taiwan. Tra loro è scoppiata la plastica-mania. E fanno a gara a postare online i selfie in cui si immortalano mentre indossano un sacchetto di plastica. Un trend che potrebbe rivoluzionare la moda e permetterci di rinnovare il guardaroba ad ogni giro di shopping... Ragazzi e ragazze allo stesso modo si sono lasciati attirare dal "new look", impazzendo nel provare vari accostamenti di una collezione in cui i capi, assolutamente trasparenti, lasciano ben poco all'immaginazione.