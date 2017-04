Da New York a Hong Kong in contemporanea, passando anche per Milano, è infuriata la battaglia "piumata", senza esclusioni di colpi... di cuscino. Si tratta dell'ottava edizione dell'International Pillow Fight Day, il flash-mob più internazionale e coinvolgente che ci sia. Un'iniziativa dal successo globale che ha coinvolto giovani in pigiama o con costumi improbabili, e non solo. In mano un'unica arma, il cuscino appunto, per ingaggiare una divertente lotta pubblica. Il campo di battaglia dell'evento milanese è stato, paradossalmente, l'Arco della Pace.