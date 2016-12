" Harmony of the Seas " è pronta a navigare negli oceani: la nave passeggeri più grande del mondo è infatti salpata da Saint-Nazaire , in Francia . Con i suoi 362 metri di lunghezza, questo "gigante delle acque" accoglie 6mila passeggeri, che potranno camminare tra 16 ponti, 7 quartieri di bordo e bere un drink al Bionic Bar, il primo bar interamente gestito da un barman-robot ; non mancano anche numerose piscine e tre scivoli multipiano - tra cui uno di 45 metri d'altezza , il più alto che esista su una nave da crociera.



L'Harmony of the Seas offre ai suoi ospiti praticamente tutto quel che possono desiderare: c'è un parco naturale con sentieri e 12 mila piante vive; un immenso teatro da 1300 posti; campi per ogni tipo di sport; negozi di tutti i generi e un cinema a cui si può assistere a proiezioni in 3D. Per garantire questi lussuosi servizi agli ospiti, si è speso circa un miliardo di euro.