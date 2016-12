15 ottobre 2014 E' nato l'ombrello che ripara dalla pioggia solo grazie a getti di aria, ed è invisibile Lo ha inventato un gruppo di laureati in ingegneria aerospaziale delle università di Nanjing e di Pechino Tweet google 0 Invia ad un amico

17:26 - Apparentemente è solo un tubo bianco di plastica, ma se si prova ad azionare l'interruttore di alimentazione situato alla base, si scopre che il dispositivo inizia a funzionare emettendo getti di aria dall'estremità. E' "Air Umbrella", l'ombrello sperimentale inventato da un gruppo di esperti in studi aerospaziali delle università di Nanjing e di Pechino in Cina. L'aria soffia in orizzontale rispetto alla pioggia e crea un cerchio del diametro di circa un metro.

Primi passi - Molto è stato fatto, ma alcune cose sono ancora da rivedere. Oltre alla ricerca dei finanziamenti, andrebbe potenziata la batteria al litio, che dura solo 15 minuti senza bisogno di carica. L'ombrello potrebbe comunque rivelarsi utile per piccoli spostamenti, mentre se si desidera una carica maggiore si può ripiegare su altri due modelli capaci di funzionare per mezz'ora. Il primo è meno costoso e anche più leggero, e i progettisti lo definiscono "più adatto per le donne", mentre gli altri due sono più pesanti sia per il portafoglio che per le braccia. Il costo? Dai 118 fino ai 138 dollari.