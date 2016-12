E' la Giornata Internazionale della Felicità: istituita dall'ONU nel 2012, tale ricorrenza ricorda che la ricerca del benessere deve essere un obiettivo fondamentale per l'uomo. E guardando all'Italia, la città più felice del 2015 è stata Novara: lo dice una ricerca sui "cinguettii" di Twitter, che ha elaborato i messaggi di gioia pubblicati sul social network. In seconda posizione c'è Genova, seguita da Lucca.

La città piemontese ha avuto momenti felici per le vittorie sportive e per gli eventi più solenni della politica, mentre sono il clima e il fervente turismo che fanno sorridere Genova. Per quanto riguarda la città toscana, la presenza del "Lucca Comics & Games", il festival più importante del cartoon italiano, è portatrice sana di allegria.