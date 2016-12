12 aprile 2015 Dubai, "l'uomo ragno" colpisce ancora: in 70 minuti scala i 307 metri della Cyan Tower L'impresa è stata compiuta da Alain Robert in solitaria e senza imbracature di protezione Tweet google 0 Invia ad un amico

15:00 - "L'uomo ragno francese" Alain Robert, ha compiuto un nuovo exploit scalando in solitaria il grattacielo Cyan Tower a Dubai. 307 metri per 75 piani che l'arrampicatore ha coperto in soli 70 minuti, affidando la sua vita solo alle sue forze (non aveva nessuna imbracatura di sicurezza), alle scarpette da arrampicata e alla polvere di magnesio per aumentare la presa dei polpastrelli.

Robert, 52 anni, aveva già al suo attivo nel 2011, sempre a a Dubai, l'ascensione in poco più di sei ore, del Burj Kalifa, che con i suoi 828 metri è tuttora l'edificio più alto del pianeta. In quel caso Robert accettò, come unica condizione per ottenere il permesso, di assicurarsi con un'imbragatura e una corda. Ma la Cyan Tower, pur essendo meno alta, presenta maggiori difficoltà tecniche rispetto al Buraj per la ridottissima sporgenza degli appigli e appoggi e per la sua struttura "ritorta".