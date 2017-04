DoYouTravel, la coppia di blogger che gira il mondo per scatti preziosi

Jack Morris , 26 anni, e la sua fidanzata Lauren Bullen , 24, si sono incontrati a marzo 2016, in un viaggio nelle isole Fiji. Da quel momento, la coppia è cresciuta con l'obiettivo in comune di scoprire e girare il mondo, fino a diventare DoYouTravel , realtà blogger di fama mondiale che ha visitato fin ora ben 45 Paesi . Le loro fotografie mozzafiato online possono raggiungere un valore esorbitante grazie ai circa tre milioni di followers , e i due vengono pagati (fino a 12mila dollari per ora) per sponsorizzare società e brand di turismo. Jack, originario di Manchester, ha rivelato alcuni dei suoi migliori consigli e di come, con la sua ragazza australiana, hanno trasformato la loro passione in lavoro a tempo pieno.

Morris ha rivelato a "Cosmopolitan" che nel mese di gennaio hanno rifiutato di fare un post sponsorizzato per tremila dollari. Il valore più alto per i post del ragazzo è stato fin ora novemila dollari, mentre per Lauren la vetta è stata settemila e 500 dollari. "Ho fatto un lavoro per una compagnia telefonica in cui ho volato per tre giorni: ci sono stati due giorni di riprese e poi la pubblicazione di cinque foto su Instagram, per un totale di 35mila dollari", spiega alla rivista americana.



Jack ci tiene a precisare che la coppia pubblica post sponsorizzati solamente se condividono e supportano il marchio o l'agenzia turistica. "Non mi importava di fare soldi, era solo un progetto per divertimento. Alla fine, alcune delle offerte erano troppo belle per rifiutarle" ha ammesso. "Voglio promuovere solo contenuti sui quali credo veramente, dato che spesso viaggiamo davvero tanto per catturare un singolo scatto all'altezza".



Brand globali come Royal Caribbean Cruises, Disney, Air NZ, AirBnB, NRMA e altri hanno avuto collaborazioni con la coppia, che attualmente possiede circa tre milioni di seguaci totali su Instagram. "Spesso Lauren deve però rifiutare offerte di lavoro da parte di società della moda se non vuole indossare determinati indumenti - spiega il fidanzato. "Nonostante la mole di lavoro e richieste siamo sereni e ci sentiamo molto fortunati per questo nostro lavoro da sogno da poter condividere con la persona che ami".