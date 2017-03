Dopo il prof della Bbc anche Darth Vader viene interrotto in tv: la parodia è virale

Dopo milioni di visualizzazioni sul web per la divertente interruzione dell'intervista al professore Robert Kelly su Bbc da parte dei piccoli figli Marion e James, scappati dal controllo della madre Jung-a Kim, arriva una simpatica parodia creata dal canale YouTube Jack of All Genius con i personaggi di Star Wars. L'oscuro Darth Vader, intervistato dall'Imperatore in studio, viene interrotto mentre discute della ribellione dai piccoli robot R2-D2 e BB8, inseguiti dalla "Professoressa Leia".