Dopo 100 anni vede per la prima volta il mare: la storia di Ruby commuove gli Usa

16:55 - La signora Ruby Holt compierà 101 anni il prossimo dicembre e rischiava di arrivare all'importante traguardo senza aver realizzato il sogno coltivato per tutta la vita: vedere, almeno per una volta, il mare.



La signora non ha mai avuto il tempo e i soldi per allontanarsi dal proprio paese natale, Giles County, nel Tennessee. Dopo aver lavorato per anni in una fabbrica di camicie e nella raccolta del cotone, gli acciacchi dell'età l'avevano tenuta lontana dalla spiagge.



Wish of a Lifetime, una fondazione che si occupa di anziani, ha realizzato finalmente il suo desiderio accompagnandola al Perdido Beach Resort, nel Golfo del Messico. Quando gli amici e i familiari le hanno chiesto che impressione le avesse fatto l'acqua del mare, Ruby non ha avuto dubbi:"È fredda!".