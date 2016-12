4 marzo 2015 Donnola che cavalca picchio star del web: l'immagine naturalistica diventa un meme La fotografia ha scatenato la fantasia del popolo di internet, che ha sostituito il mustelide con i personaggi più vari, da Gandalf a Putin Tweet google 0 Invia ad un amico

09:28 - La foto naturalistica dell'inglese Martin Le-May aveva fatto sorridere: un cucciolo di donnola che vola cavalcando un picchio non è cosa di tutti i giorni. Ma una volta letta la didascalia, qualcuno aveva avuto un brivido: la donnola non cercava un passaggio, ma stava tentando di uccidere l'uccello. A scatenare la fantasia del popolo del Web non è però stato l'intento documentaristico: tempo un giorno, e #weaselpecker (donnola-picchio) è diventato una mania sui social.

Così la donnola-killer è diventata un meme, ed è stata sostituita con abili fotoritocchi dalle immagini più improbabili: John Travolta, Kim Jong-un, Miley Cyrus, Buzz Lightyear, il trio Madonna, Mugabe e Miley Cyrus, Gandalf...



L'immagine che ha avuto più successo è però probabilmente stata quella di Vladimir Putin: utilizzando uno scatto del presidente russo che cavalca a torso nudo, non è stato difficile farlo montare in sella al picchio. E poi via con la fantasia: Putin e il picchio inseguiti da uno stormtrooper, Putin e il picchio inseguiti da uno stormtrooper e da Gandalf, Putin e il picchio che inseguono una bambina e vengono a loro volta inseguiti da uno stormtrooper e da Gandalf...