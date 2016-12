17 ottobre 2014 Donazione organi, campagna shock in Belgio con i video più stupidi del web Il claim dello spot, con immagini di persone intente in attività che rischiano di ucciderli, parla chiaro: "Otto dei loro organi possono essere donati. Per fortuna, il cervello non è tra questi" Tweet google 0 Invia ad un amico

19:16 - "Otto dei loro organi possono essere donati. Per fortuna, il cervello non è tra questi". E' il claim di un'ironica pubblicità progresso realizzata in Belgio dai creativi della Duval-Guillaume per sostenere la donazione degli organi. Video e manifesti presentano la summa delle azioni più stupide che i protagonisti possano intraprendere e che potrebbe ucciderli.

La particolarità è che non sono ricostruzioni: l'agenzia pubblicitaria, per realizzare la campagna, ha usato le immagini di video diventati virali in Rete.