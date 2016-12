Don Giovanni a Nottingham: uno studente bacia 36 ragazze in una notte

14:50 - E' stata una notte piacevole ma faticosa quella di uno studente universitario di chimica. Che ha abbordato, conquistato e baciato 36 ragazze, e un ragazzo, in una serata in giro per la città. Siamo a Nottingham, dove James Heseltine, iscritto all'università della località inglese, ha deciso di tentare l'impresa. E l'ha documentata con un video.

Le immagini sono state caricate su Snapchat, servizio di messaggistica istantanea, e poi pubblicate su Youtube, dove l'erede di Casanova ha lanciato il video che riprende tutte le sue conquiste amorose. I coinquilini di James hanno comunque assicurato che, dopo i suoi 36 incontri notturni, il giovane ha fatto ritorno a casa da solo.