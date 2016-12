Disney, la stretta sui selfie stick nei parchi:i bastoni proibiti per motivi di sicurezza

Niente più foto con Topolino, Minnie e Paperino? No, quelle saranno ancora possibili. I turisti dei parchi Disney dovranno però dire addio ai selfie stick, i bastoni per fotografarsi che spopolano in tutto il mondo. La decisione è arrivata dopo l'ennesimo incidente a Orlando, dove le montagne russe California Screamin' sono rimaste chiuse per oltre un'ora a causa di uno stick caduto dall'attrazione.