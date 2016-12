Dimmi che lavoro fai e ti dirò se tradisci

La professione può davvero indicare anche il livello di fedeltà di una persona? O si tratta solo di stereotipi? Secondo uno studio condotto dal sito di incontri per donne e uomini sposati Victoria Milan , il tipo di impiego che si svolge rivela anche se si è traditori o meno. Dai risultati emerge che trovare l'amante sul posto di lavoro è il modo più comodo e più comune e che circa il 65% delle donne tradisce il proprio marito/fidanzato con un collega. Tra le professioni più "adultere" ci sarebbero broker e banchieri, seguiti da piloti, medici e infermieri.

L'indagine, pubblicata dal Mail Online, è stata condotta su 42mila adulti provenienti da 100 Paesi del mondo attraverso la somministrazione di un sondaggio tra il 2010 e il 2014. Di questi, 1 su 5 (il 21%) ha ammesso di aver paura dei pettegolezzi sul posto di lavoro: i gossip potrebbero infatti arrivare al partner e mettere a rischio la relazione.



In cima al podio delle professioni più "traditrici" ci sono quelle appartenenti al mondo della finanza, seguite da quelle del campo dell'aviazione, come piloti e assistenti di volo. Al terzo posto il personale sanitario: medici, infermieri e assistenti. Segue il business, con manager, segretari e amministratori. Al quinto posto lo sport e, quindi, personal trainer, atleti e poi ancora arte e spettacolo, come modelli e musicisti. Dj, ballerini, camerieri, insomma i lavoratori della movida, si piazzano contro ogni aspettativa al settimo posto. I "comunicatori", invece, e quindi giornalisti e pr si aggiudicano l'ottavo gradino. I meno adulteri secondo la ricerca sono, infine, i legali: avvocati, giudici e magistrati.



Anche l'età influisce sui tradimenti; secondo lo studio le più a rischio sarebbero quelle a cavallo tra i cambi di decennio: 29, 39, 49, 59.