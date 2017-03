Dimentica di pagare il conto al bar, 17 giorni dopo invia soldi e lettera di scuse

Molte volte si verificano " fughe " dei clienti da bar o ristoranti per non pagare il conto. E' successo anche il 22 febbraio in Spagna , al bar "La Estacion" del comune di Candaleda (Castiglia e Leon), ma questa volta si tratta di qualcosa di una prova di onestà. La proprietaria Ana Isabel aveva dato per scontato che si trattasse dell’ennesimo “ sinpa ” (“sin pagar”, senza pagare), ma ben 17 giorni dopo ha ricevuto una lettera di scuse da quel cliente e una banconota da 20 euro .

“Stimata signora - si legge nella lettera - Il 22 febbraio ho consumato un panino con la frittata, un’insalata russa e una bibita al limone nel vostro ristorante. Purtroppo, per una stupida svista, sono andato via senza pagare. Mi scuso per l’inconveniente causato e allego 20 euro. Cordiali saluti”.



“Sinpa" è un appellativo che in questo periodo in Spagna è molto utilizzato a causa di una truffa “di moda”: andare via da un locale tutti insieme dopo un battesimo o un matrimonio facendo il trenino, scappando fuori dal locale e lasciando ai ristoratori conti salatissimi non pagati.