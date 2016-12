Dietro il volante a 103 anni: record in Inghilterra per un immigrato italiano

Sbarcato sul suolo inglese subito dopo la seconda guerra mondiale, Giovanni ha messo in piedi a Cambridge un'azienda di successo: sei gelaterie ambulanti su altrettanti furgoni, uno dei quali guidato personalmente dal titolare fino al momento di andare in pensione, a 82 anni.



Da quando faceva l'autista di veicoli militari in Italia, durante la guerra, Giovanni ha preso soltanto un paio di multe per eccesso di velocità e si vanta di non aver mai provocato un incidente (nel 1962, anzi, la sua guida sicura si è meritata un attestato dalla "Royal Society for the Prevention of Accidents"). Ci vede ancora benissimo e spera di non dover rinunciare alla sua vecchia auto ancora per un po'. Le premesse sembrano buone: la sua patente scadrà solo nel 2018.