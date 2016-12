Di colore e supertrendy, dal Sudafrica le nuove bambole che fanno tendenza

Per loro Maite Makgoba, che ha fondato la Childish trading and manufacturing, ha lanciato questo nuovo business. "Finora le bambole di colore sono sempre state sciatte, senza alcuna attrattiva, spesso vestite con costumi legati alla radizione". Niente a che fare con le classiche, e sempre amatissime, Barbie, che invece portano tra le mani delle ragazzine una bambola giovane, moderna, trendy.



La bambola nera viene realizzata in Cina, ma il lavoro più importante avviene nel laboratorio di Makgoba, nel centro di Johannesburg, dove ogni bambola viene caratterizzata con un suo stile e confezionata prima di essere spedita ai distributori.



Ricchissimo il guardaroba delle Momppy Mpoppys: ci sono gonnelline da ballerina, pantaloni denim e tute con tacchi alti e scintillanti. Per aiutare i bambini a conoscere la realtà vera.