Dexter Mayfield, il modello over-size che ha conquistato Los Angeles

Nato e cresciuto a Dallas, Dexter ha scoperto fin da giovane il suo amore per la danza e il suo talento, dopo il trasferimento a Los Angeles, l'ha portato a ballare con Jennifer Lopez e comparire in numerosi video musicali. I suoi occhi sono ora rivolti al mondo della moda, divenendo un punto di riferimento per tutte quelle persone che si sentono a disagio con il proprio corpo.



"In fin dei conti, ho semplicemente fatto ciò che amo" - dichiara il modello al sito Buzzfeed - "Credo che dovrebbe essere il talento a parlare per se stesso e non la forma del tuo corpo o la tua taglia". E lui di talento ne sa qualcosa, non solo per il modo deciso in cui solca le passerelle, mettendo in ombra le altre modelle, ma anche per il coraggio dimostrato nell'osare e nell'abbattere i classici luoghi comuni.