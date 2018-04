Dentro un fast food lo stilista Marc Jacobs chiede la mano del compagno

Marc Jacobs ha voluto chiedere la mano di Char Defrancesco, suo compagno dal 2015, dentro un fast food. I due erano andati a Chiplote, una catena di ristoranti messicani, per festeggiare il compleanno del fidanzato del famoso stilista. Appena entrati un gruppo di ballerini ha iniziato a ballare sulle note di "Kiss" di Prince.



Una sorpresa che ha divertito molto Defrancesco che ha iniziato a riprendere la scena con il suo telefonino. Il compagno dello stilista era molto preso dal flash mob tanto da non accorgersi che Jacobs, sul finire della canzone, si era inginocchiato dietro di lui porgendoli un anello. La proposta è seguita subito dopo e la risposta è stata ovviamente sì. Per la coppia si profila un matrimonio all'insegna della moda.