Deddeh Howard, la modella nera che sfida i pregiudizi

Si chiama "Black Mirror" la campagna lanciata su Instagram da Deddeh Howard , una modella di origine liberiana che sta provocando il mondo della moda pubblicando sul suo profilo foto che la ritraggono accanto alle colleghe bianche nella loro stessa, identica posizione. L'obiettivo è combattere i pregiudizi e dimostrare che non esistono differenze di razza, pelle e colore.

Quella di Deddeh è una forma di protesta che sta portando avanti con l'aiuto del suo fidanzato, il fotografo Raffael Dickreuter. Dato che i big del lusso preferiscono da sempre volti bianchi per le loro campagne pubblicitarie, la giovane liberiana ha deciso di "ribellarsi" al sistema riempiendo le sue pagine social con delle combo in cui è lei stessa ad imitare le pose delle colleghe scelte dai grandi marchi.



Scorrendo le foto si può ammirare Deddeh al fianco di Gigi Hadid, Linda Evangelista, Bianca Balti. In questo modo la modella riesce a ricreare una sorta di "specchio nero" (ecco perché "Black Mirror") davanti al quale invita il mondo della moda a specchiarsi, così da prendere coscienza dei pregiudizi avuti finora.



Il risultato della provocazione di Deddeh è più che riuscito: negli ultimi tempi la modella ha ricevuto numerose offerte di lavoro e l'opinione pubblica, nonché quella della moda, si è detta riconoscente nei suoi confronti.