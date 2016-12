8 novembre 2014 Decorare il cappuccino è un'arte: i campioni nazionali si sfidano a il BonTà La gara si svolge durante l'undicesimo salone delle eccellenze enogastronomiche artigianali e delle attrezzature professionali che si tiene a CremonaFiere Tweet google 0 Invia ad un amico

Un bricco di latte e una tazzina di caffè. Saranno questi gli ingredienti a disposizione dei più grandi artisti della decorazione del cappuccino che si sfidano a il BonTà, il salone delle eccellenze enogastronomiche artigianali e delle attrezzature professionali. L'evento, giunto alla sua undicesima edizione, si svolge a CremonaFiere dal 7 al 10 novembre.

Una volta che i concorrenti hanno presentato le foto delle decorazioni che intendono realizzare, possono passare all'azione. La gara prevede che, in otto minuti, preparino quattro cappuccini decorati: due utilizzando soltanto il bricco di latte e la tazza di caffè e altri due servendosi di pennelli e attrezzi vari per realizzare disegni più elaborati. La giuria valuterà l'aspetto estetico, la consistenza della schiuma e anche il sapore.



All'evento partecipano alcuni dei campioni italiani baristi e specialisti di "Latte Art", come Luigi Lupi, Chiara Bergonzi, Davide Spinelli e Andrea Antonelli. Si gareggia per partecipare alla finale del campionato italiano di "Latte Art", in programma a gennaio a Rimini.