Debutto nella moda per baby Icardi: a tre anni il primo shooting fotografico

Wanda Nara continua a far parlare di sé. Stavolta niente contratti da rinnovare, niente costumi da sfoggiare. Nell'occhio del ciclone c'è Francesca, la figlia avuta con Mauro Icardi. La piccola, tre anni, è stata accompagnata dalla mamma in Argentina, a Buenos Aires, per realizzare il suo primo servizio fotografico. La signora Icardi ha poi postato orgogliosamente qualche scatto della figlia, truccata e pettinata come una vera e propria modella, sul suo profilo Instagram. E non sono mancate le polemiche.

In molti hanno criticato Wanda per aver introdotto una bambina così piccola nel mondo della moda sotto riflettori e occhi indiscreti. "Non puoi già farle fare la modella. Lascia che viva la sua infanzia. È molto piccola e ha tutto grazie a Dio", dice uno dei commenti lasciati dai follower sotto lo scatto social. E ancora: "Non ho mai visto quei bambini con i giocattoli. Ma non giocano mai?", è quello che si domanda un altro utente.



Certo è che questa non è la prima volta che Wanda Nara mette uno dei sui figli sotto i riflettori. Nel gennaio 2016, Valentino, il primo figlio avuto da Maxi López, aveva esordito come modello per una casa di moda tedesca.