Dario FashionBlogger, l'uomo che fa il verso alla moda milanese spopola sul web

Boom di follower per il "Danny De Vito" dell'hinterland milanese che ha conquistato il popolo dei social grazie ai suoi "consigli" di moda. Dario FashionBlogger ha oltre 14mila utenti che lo seguono su Instagram mentre sono 8mila quelli di Facebook. Dario, disoccupato, fa il verso alla moda milanese e ne dà un'interpretazione tutta sua prendendo in giro e non prendosi troppo sul serio. "I'm the most beautiful Italian Fashion Blogger!!! I will teach you how dress with style!", scrive ironicamente sul suo Fb. Un mix che è piaciuto a molti.