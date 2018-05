Danimarca, la demolizione del silo è un disastro

Attimi di paura nella città di Vordingborg, in Danimarca, dove era prevista la demolizione di un silo di cemento, che però non è andata secondo i piani. Le cariche esplosive dovevano far collassare su se stesso l'edificio alto 53 metri ma così non è stato. La struttura è infatti caduta nella direzione sbagliata, danneggiando una biblioteca e una scuola di musica. Fortunatamente non ci sono stati feriti e i danni alle due strutture coinvolte non sarebbero gravi. Non è ancora nota la causa dell'incidente ma è stata aperta un'inchiesta per determinarla.