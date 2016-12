22 gennaio 2015 Dallo strip club alla storia dell'Olocausto, il mondo visto attraverso i Lego Un'azienda Usa ha modificato i famosi mattoncini per creare la riproduzione di un locale hot, mentre un 16enne di Liverpool ha deciso di studiare la storia attraverso le "costruzioni" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:07 - Trattori, macchine, navicelle spaziali, ma non solo. Oggi i mattoncini delle costruzioni diventano uno specchio della realtà, ed ecco che ambienti, storie e situazioni meno "ovattate" guadagnano la loro dimensione "Lego". L'azienda statunitense Citizen Brick ha per esempio da poco lanciato sul mercato un set di mattoncini per ricreare uno strip club. Mentre un 16enne di Liverpool, John Denno, per una ricerca scolastica ha realizzato la storia dell'Olocausto in versione Lego.