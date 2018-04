Un supereroe conquistato dall'ultimo tormentone musicale in classifica contagia la metropolitana di Santo Domingo. E' l'uomo ragno che si aggira tra i vagoni sulle note di Scooby Doo PaPa. Fisico atletico e agilità sorprendente, il misterioso ballerino mascherato fa partire il registratore per dare il via alla sua esilarante performance. Restano a bocca aperta davanti all'improvvisato ballo i pendolari, che per non perdere lo spettacolo, iniziano a registrare video con lo smartphone da diffondere sui social network. E il successo diventa globale.