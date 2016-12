Dalla teiera al cestino da picnic: ecco le case più bizzarre e improbabili del mondo

Vivere in un enorme cestino da picnic? E' possibile. Così come godersi la vista dal proprio immobile a forma di facocero, con tanto di zampe portanti. E ancora: abitazioni a forma di fragola, di scarpa o di teiera. O, più semplicemente, "a tetto in giù". Ecco una collezione delle venti case più bizzarre mai costruite. Non c'è limite alla fantasia di architetti e proprietari...