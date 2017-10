Dalla Nigeria arriva "Hijarbie", la prima Barbie che indossa l'hijab

8 febbraio 2016 Dalla Nigeria arriva "Hijarbie",

15:18 - Si chiama "Hijarbie" ed è la prima Barbie con la hijab. Nata dall'idea della giovane studentessa nigeriana Hannefah Adam, la bambola ha già milioni di followers su Instagram, dove appare in diversi look. "Volevo avere una bambola vestita come me - ha spiegato Hannefah -, così ho cercato di riempire questo vuoto, dando anche un messaggio positivo di consapevolezza per le ragazze musulmane".



FOTO©Haneefah Adam/IBERPRESS