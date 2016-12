Dalla laguna blu in Islanda alla vasca rossa in Thailandia: piscine da sogno del mondo

Lasciano a bocca aperta per la loro forma particolare o per la spettacolare vista che offrono: sono le piscine da favola di tutto il mondo. Le straordinarie vasche si trovano nei resort più lussuosi dei vari continenti. Si passa dalla laguna blu in Islanda alla piscina infinita di Singapore, dalla vasca rossa in Thailandia alla piscina Colosseo in California. Per decretare quale sia la più bella in assoluto non ci resta che immergerci.