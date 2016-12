Dall'Oregon in Alaska in sidecar: l'accompagnatore è a 4 zampe

"Un viaggio che doveva essere un normale roadtrip e che si è trasformato in un'avventura intensa piena di persone meravigliose". Così Mallory Paige ha deciso di partire con il suo amico a 4 zampe Baylor senza pensarci troppo e il risultato è stato di quelli che non ti aspetti. Il racconto è fotografato giorno per giorno su Instagram. "Un'esperienza meravigliosa, piena di sorprese, anche perché non avevo alcuna conoscenza di meccanica e non ho mai guidato un sidecar", aggiunge Mallory.