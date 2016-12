Dall'Australia al Perù, l'estate non ferma i festeggiamenti natalizi

Dai surfisti vestiti da Santa Claus di Perth, in Australia, agli elefanti thailandesi con cappello rosso e barba sulla proboscide: non importa la latitudine, il Natale si festeggia ovunque. E se da noi quest'anno il clima è particolarmente mite, dall'altra parte del mondo è piena estate. Tradizione sì, dunque, ma con un tocco "locale", ad esempio il pranzo del 25 sotto l'ombrellone, o le palme decorate come fossero abeti.