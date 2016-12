Dal web le auto più eccentriche

Il kart di Pac-Man La macchina "GhostBuster" Corvette "Darth Vader" Maggiolino Batman La Batman limousine

09:26 - Girovagando per internet è facile imbattersi anche in queste strane foto che ritraggono auto (la cui funzionalità è tutta da dimostrare) che traggono spunto da film, videogiochi e fumetti. Sono le geek car, dove per geek si intende qualcosa di eccentrico e tecnologico messo insieme. Il risultato? Lo scoprirete guardando le immagini.