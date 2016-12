Dal rullino ai mattoncini: le foto più famose della storia prendono forma con i Lego

12:51 - Dallo sbarco sulla Luna alla mano de Dios di Maradona, passando per il "bacio del marinaio" e gli operai "acrobati" del Rockefeller Center di New York. L'artista americano Mike Simpson ha pensato di "dare vita" alle foto più celebri della storia riproducendole con i Lego. La serie di "scenette" si intitola non caso "Classics in Lego" e restituisce in maniera fedele anche i giochi di colore, ombre e luci presenti negli scatti originali.