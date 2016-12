17 febbraio 2015 Dal Pakistan il papà dei record: il 56enne Gulzar Khan ha tre mogli e 36 figli L'uomo non ha alcuna intenzione di fermarsi e aspira a sposare una quarta donna così da avere altri eredi Tweet google 0 Invia ad un amico

11:18 - Tre mogli e 36 figli. E' il record di Gulzar Khan, un uomo di 56 anni residente in Pakistan. Un primato destinato a crescere ancora dal momento che Gulzar non ha alcuna intenzione di fermarsi. E' infatti alla ricerca di una nuova sposa, la quarta, per continuare a collezionare... eredi.