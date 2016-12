21 aprile 2015 Dal Muppet Show alla realtà: scoperta in Costa Rica una rana che assomiglia a Kermit Hanno in comune gli occhi grandi e simpatici e il colore verde brillante della pelle Tweet google 0 Invia ad un amico

19:12 - Stessi occhi grandi e simpatici, stesso colore verde brillante: sono le caratteristiche cha hanno in comune una nuova specie di ranocchia scoperta in Costa Rica e Kermit, la rana del Muppet Show. L'anfibio è stato ribattezzato "Hyalinobatrachium dianae", in omaggio alla madre del ricercatore del Costa Rican Amphibian Research Center che ha fatto la scoperta. La rana, caratterizzata da una pelle traslucida che fa intravedere gli organi interni, viene anche definita "di vetro".