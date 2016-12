Dal cibo alle bellezze paesaggistiche, ecco perché il Sud Italia ti lascerà senza fiato

I motivi per cui il Sud Italia resterà impresso nel cuore del turista? Il sito Buzzfeed ha le idee chiare e stila una breve classifica sulle meraviglie del Bel Paese targate Sud Italia, sempre con un accenno di ironia. Dalle bellezze paesaggistiche, alla squisitezze culinarie, dai reperti storici alla quotidianità serena delle persone, passando per la possibilià di stendere i vestiti fuori dal balcone, i motivi per cui il Meridione stravince il confronto con il Settentrione, secondo Buzzfeed, sono innumerevoli e tutti diversi, trasformandosi per ciò in una perla da custodire e curare con attenzione e premura.