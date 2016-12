Dal bidone intelligente allo spartito del futuro, giovani Archimede in gara

Si sfidano a colpi di progetti innovativi gli inventori in gara a Milano per l'Expo Eucys-European union contest for young scientists, la 27esima edizione del concorso dedicato ai giovani Archimede, patrocinato dall'Unione Europea. Nell'anno dell'Expo i candidati si confrontano proprio sulle tematiche dell'Esposizione Universale: ambiente, agricoltura, alimentazione, energia, sostenibilità. In palio premi fino a 7 mila euro, borse di studio e viaggi.