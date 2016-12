Dagli Usa arriva la super colla fatta al 90% di acqua: efficace come quella naturale

Una super colla composta per il 90% di acqua con lo stesso potere adesivo di quella naturale che fa aderire i tendini alle ossa o le conchiglie agli scogli. E' il frutto di una ricerca del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston, descritta sulla rivista Nature Materials . Si tratta di un materiale trasparente chiamato idrogel, di consistenza gommosa, e può aderire a vari tipi di superficie: dal vetro alla ceramica, all'alluminio.

"Le applicazioni di questo nuovo materiale adesivo sono tantissime", ha spiegato il coordinatore della ricerca, Xuanhe Zhao. La super colla potrebbe, ad esempio, tenere insieme lo "scheletro" dei futuri robot "morbidi" con movimento autonomo che sostituiranno gli attuali modelli "rigidi, utilizzati soprattutto in ambito industriale. Il ritrovato del Mit potrebbe infatti far aderire tendini sintetici e cartilagine allo scheletro degli automi.



La super colla può essere inoltre utilizzata per rendere le articolazioni più agili nei movimenti. "Invece di usare cerniere tradizionali - dice Zhao - è possibile utilizzare questo materiale morbido, che può dare più libertà di movimento al robot".