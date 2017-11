10 agosto 2017 11:40 Da sogno a realtà: una notte nella casa dʼinfanzia di Trump costa 725 dollari Il villino in stile Tudor, situato a Queens, New York, era stato comprato a marzo da un anonimo acquirente per due milioni di dollari: ora è in affitto su Airbnb

Si prospetta una notte romantica e fiabesca quella all'interno della casa d'infanzia di Donald Trump. Il villino in stile Tudor, con il suo tetto spiovente e la facciata che ricorda le tradizionali case britanniche medievali, è in affitto sul portale di Airbnb. In quelle stanze, situate nel quartiere Queens di New York, è nato e cresciuto il presidente Usa. Tutto all'interno parla ancora di lui. E a coronare il sogno del soggiorno "presidenziale" c'è anche il prezzo: 725 dollari a notte.

La nuova vita dell'antica dimoraLa villa di 185 metri quadrati, con cinque camere da letto, può ospitare fino a 20 persone, grazie alla presenza dei sette letti a castello. Il proprietario, la cui identità è ignota, ha acquistato la casa a marzo per oltre due milioni di dollari in contanti. Inizialmente aveva pensato di trasformare la proprietà in una biblioteca o in un museo, poi ha messo l'annuncio su Airbnb. All'interno alcuni mobili, in particolare quelli della cucina, sono originali; le foto di Trump e famiglia sono sparpagliate per la casa. In salotto c'è appesa al muro la copertina del magazine People che ritrae Donald, Melania e il piccolo Barron.