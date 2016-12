Da Renoir a Picasso, i ragazzi con sindrome di Down diventano... opere d'arte!

Soela Zani è una fotografa albanese specializzata in ritratti di bambini. Per il suo ultimo progetto ha riprodotto 18 capolavori dell'arte mondiale, coinvolgendo altrettanti ragazzi con sindrome di Down . Lo scopo? Rappresentare la disabilità con uno sguardo sorridente e ottimista, insegnando ad apprezzare le differenze e mostrando come ogni essere umano sia un'opera d'arte .

"La prima volta che ho conosciuto una persona con sindrome di Down - racconta l'artista - è stata intorno al 1987, 1988. Comunicava poco e soffriva per l'isolamento da parenti e amici, ma non faceva nessuna terapia comportamentale. A quel tempo queste cose erano tabù. Mi ricordo come persino la sua famiglia si vergognava della sua presenza".



Da allora la società ha fatto indiscutibili passi avanti e la stessa Soela Zani ha partecipato a progetti di raccolta fondi per associazioni che si occupano di ragazzi con disabilità: "Com'è lavorare con i bambini con la sindrome di Down? Esattamente come lavorare con i bambini senza sindrome: sono ugualmente imprevedibili".