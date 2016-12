30 gennaio 2015 Da Leo Messi a Salvador Dalì: ecco gli incredibili tagli del barbiere artista Una macchinetta per tagliare i capelli al posto del pennello e il capolavoro è creato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:37 - Una macchinetta per tagliare i capelli al posto del pennello: così il barbiere artista Rob Ferrel, in arte "Rob the original", realizza le sue creazioni. I suoi clienti gli fanno il nome di un personaggio famoso e lui, con estrema abilità, lo realizza sulla loro testa. Per chi è interessato, il suo studio si trova in Texas, precisamente nella città di San Antonio. Da Leo Messi a Salvador Dalì, il capolavoro è creato.