Da Indiana Jones a Super Mario, gli anelli di fidanzamento più geek di sempre

C'è quello che sembra fatto con le tessere del tetris e quello con il diamante incastonato in un mattoncino di Lego , quello con microchip incorporat o e quello che ricorda la console di una Playstation . Se di fronte a un anello di fidanzamento così lei non scappa a gambe levate, è la donna della vita. Del resto, amare significa (anche) condividere gusti e passioni e quando lei è una fanatica di videogiochi, patita di tecnologia o saghe di fantascienza tanto quanto lui, meglio sbrigarsi a fare la fatidica proposta, mettendole al dito un anello che ricordi... l'affinità di coppia! Se non altro perché il nome stesso lo suggerisce, vanno forte le forme ispirate al Signore degli Anelli , ma sul web c'è un'intera galassia di gioielli capaci di conquistare anche l'animo più nerd .

Chi invece preferisce forme più tradizionali, può sbizzarrirsi con l'involucro esterno! Bandita la tradizionale scatolina della gioielleria: curiosando su internet si trova un mare di idee, da acquistare già pronte o realizzare in casa. Anche qui ce n'è per tutti i gusti, dalla Sfera Poké dei Pokemon alla cabina telefonica azzurra della serie Doctor Who, dal Boccino d'Oro usato da Harry Potter nel gioco del Quidditch al forziere del videogioco di The Legend of Zelda. Senza contare le innumerevoli scatole ispirate ai personaggi di Super Mario, magari da accompagnare con una frase ironica, del tipo: "Vuoi essere il mio giocatore n. 2?".