Da grandi rifanno se stessi piccoli: ecco l'album fotografico per mamma e papà

L'idea regalo è bizzarra. Papà e mamma festeggiano il loro anniversario di matrimonio e i due figli, Matthew e James, ormai cresciutelli, per l'occasione preparano un pacco dono molto speciale: un album fotografico in cui si rimettono in posa, l'uno accanto all'altro, esattamente come negli scatti di un bel po' d'anni prima, quando i due fratelli erano ancora due bimbi. Il risultato, come mostra boredpanda.com, è esilarante.