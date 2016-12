Disegni che "escono" dal foglio di carta, prendono vita per diventare compagni di gioco inseparabili dei bambini che li hanno immaginati e realizzati. Tutto grazie all'idea di un artista, prima specializzato nelle decorazioni per torte, poi improvvisatosi creatore di giocattoli.

Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 1 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 2 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 3 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 4 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 5 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 6 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 7 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 8 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 9 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 10 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 11 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 12 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 13 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 14 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 15 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 16 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 17 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini 18 di 18 IberPress IberPress Da disegno a giocattolo: l'artista che trasforma i disegni dei bambini leggi dopo slideshow ingrandisci

"Amo creare oggetti con la pasta polimerica e ho prodotto per una decina di anni decorazioni per le torte, ma volevo aggiungere qualcosa di diverso alle mie creazioni e così ho deciso di trasformare i disegni di mia nipote in giocattoli veri e propri", ha detto lo scultore-giocattolaio. Dopodichè una radio locale ha postato su Instagram i disegni di alcuni bambini e l'artista ha iniziato a creare i giocattoli anche per loro