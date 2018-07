Da corsa, da palestra, da sera: Bebe Vio mostra tutte le sue protesi

Molte volte Bebe Vio ha usato il suo profilo Instagram per condividere con i fan i suoi successi, diventando per molti fonte di ispirazione. La grandezza della campionessa però risiede anche nella sua spontaneità e simpatia, come dimostra l'ultima foto condivisa sul popolare social network in cui presenta ai suoi follower la sua "collezione" di protesi. La campionessa infatti ne possiede diversi modelli, uno per ogni occasione. Impossibile non notare, tra le altre, la protesi accessoriata con una scarpa nera tacco 12 per le serate eleganti.

Non è la prima volta che Bebe dà prova della sua simpatia. Infatti solo qualche giorno fa ha condiviso il video di una simpatica gag realizzata insieme al duo comico Pio e Amedeo in occasione della Partita del Cuore.