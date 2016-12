Da containers per le navi a residenza di lusso: ecco una casa tutta da riciclo

Confortevole, moderna, spaziosa, e fatta interamente con materiali riciclabili, per la precisione con container usati per le navi. Ecco la stupefacente casa realizzata da Claude Dubreuil, di Mirabel, Quebec, Canada. Claude adora realizzare case, ma le sue non sono case qualsiasi. La sua azienda, Les Collections Dubreuil, è specializzata nell'uso di materiali riciclati, con cui edifica case ecologiche e sostenibili. Quando Claude si è costruita la sua casa, ha voluto spingere al massimo i limiti della sua immaginazione. Ecco il risultato....