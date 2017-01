Da biologa in pensione a modella: la nuova vita di una 71enne russa

Modella a 71 anni: la nuova vita della biologa Olga 1 di 11 Instagram Instagram Modella a 71 anni: la nuova vita della biologa Olga 2 di 11 Instagram Instagram Modella a 71 anni: la nuova vita della biologa Olga 3 di 11 Instagram Instagram Modella a 71 anni: la nuova vita della biologa Olga 4 di 11 Instagram Instagram Modella a 71 anni: la nuova vita della biologa Olga 5 di 11 Instagram Instagram Modella a 71 anni: la nuova vita della biologa Olga 6 di 11 Instagram Instagram Modella a 71 anni: la nuova vita della biologa Olga 7 di 11 Instagram Instagram Modella a 71 anni: la nuova vita della biologa Olga 8 di 11 Instagram Instagram Modella a 71 anni: la nuova vita della biologa Olga 9 di 11 Instagram Instagram Modella a 71 anni: la nuova vita della biologa Olga 10 di 11 Instagram Instagram Modella a 71 anni: la nuova vita della biologa Olga 11 di 11 Instagram Instagram Modella a 71 anni: la nuova vita della biologa Olga leggi dopo slideshow ingrandisci

Olga adesso è in pensione e arrotonda con i servizi fotografici per le riviste patinate, posa persino per la versione russa di Cosmopolitan. Prima faceva la biologa, ha preso parte a numerose spedizioni zoologiche in Russia. Ma ora si sente rinata. E'sempre stata attratta dal mondo della moda.



"All'inizio mi sono chiesta: come posso farlo? Ho 71 anni. Poi però ti vesti, loro ti truccano e ti fanno diventare bella. E ho scoperto che c'è qualcosa dentro di me che mi piace donare agli altri" racconta. Posando per le riviste, Olga e le sue colleghe sperano di diventare un esempio per le donne della loro età, si mostrano con tutte le loro rughe, dimostrando che anche per loro ci sono ancora delle possibilità, non sono condannate a fare le nonne e basta.